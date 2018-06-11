كوريا الشمالية – أميركا.. 70 سنة من التوتر

مراحل عدة شكلت على مدى سبعين عاما طريق العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والتي كانت متعرجة بطبيعة الحال..

العلاقات المتوترة أشعلتها الحرب الكورية عام الف وتسعمئة وخمسين حين قاتل البلدان على جبهتين متناحرتين لثلاث سنوات دعمت واشنطن حينها فيها سيول ...

في يناير عام الف وتسعمئة وثمانية وستين... احتجاز كوريا الشمالية لسفينة يو إس إس بويبلو الاميركية قبالة سواحلها الشرقية .. قتل في الحادث جندي اميركي واسر اثنان وثمانون آخرون لاحد عشر شهرا ..

عام ستة وسبعين ... قتل جنديان اميركيان بعد عبورهما الى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين بالعصي والفؤوس..

عام اربعة وتسعين شهد توقيع اتفاق ثنائي مفاده تفكيك كوريا الشمالية برنامجها النووي وذلك اثر زيارة غير مسبوقة للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إلى كوريا الشمالية..وبالفعل تجمدت التجارب الصاروخية عام تسعة وتسعين وخففت واشنطن العقوبات...

لكن اتهامات جورج بوش لبيونغ يانغ بامتلاك برنامج لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب عكر صفو الزيارات المتبادلة والعلاقات المستقرة.. وانهار الاتفاق في يناير الفين واثنين ..

وعلى مدى خمسة عشر عاما ...عشرات التجارب النووية والصاروخية اجرتها كوريا الشمالية كان أكبرها العام الماضي وكادت ان تشعل فتيل الحرب بين الكوريتين مجددا ..

فيما الحرب الكلامية وما تضمنته من إهانات شخصية كانت على أوجها بين الرئيسين ترمب وكيم لحين استخدام الاخير تكتيك مغاير في الشهور الاخيرة ...

وجديد هذا التاريخ الحافل " قمة الثاني عشر من يونيو الفين وثمانية عشر" ..