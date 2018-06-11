كيف ستعزز روسيا أمنها مع المونديال؟

روسيا عززت قدراتها الأمنية في المونديال لمواجهة التهديد الإرهابي.... حالة تأهب و نظام امني استثنائي

على الرغم من الاستعدادات الدقيقة فإن التحديات الأمنية تكثر في بلد واجه موجة من التفجيرات الانتحارية وغيرها من الهجمات الإرهابية لسنوات

و كالة تطبيق القانون الروسية أنفقت الكثير من الاموال للتحضير بكشل منهجي للحدث من خلال تعقب الجماعات المتطرفة و تركيب معدات أمنية

.في التدريبات الأخيرة في منطقة موسكو قامت وزارة المواقف الطارئة في روسيا بتصوير سيناريوهات محتملة لإطلاق النار والتفجيرات

أندري كوسولابوف ، عمدة فولغوغراد

روسيا هي واحدة من الدول التي ستحارب الإرهاب بكل أشكاله في الواقع ، كان لدينا بعض التجارب المحزنة في عام 2013. لقد قمنا بتصحيح عملنا. دائما ما تولي أجهزة الأمن ومواطني فولغوغراد الاهتمام للتهديدات

في مترو موسكو، اقيمت بوابات امنية في جميع المحطات ويتم تصوير الحقائب بشكل دائم، في حين بدأت الشرطة في سان بطرسبورغ بنشر كلاب بوليسية لكشف متفجرات محتملة في محطات المترو

ومن بين الاحتياطات الأمنية الأخرى ، ذهب المسؤولون إلى حد إغلاق الموانئ البحرية بالقرب من المدن التي تستضيف البطولة

كما شددت السلطات الروسية قواعد المرور الجوي موسعة بشكل كبير مناطق حظر الطيران بالقرب من المدن المضيفة لكأس العالم

وقامت وزارة الدفاع الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي بنشر معدات متطورة لمكافحة الطائرات بدون طيار في جميع المدن المضيفة ال 11