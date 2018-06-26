كيف يحرّف الإعلام الأميركي الحقائق؟

أحد أبرز اتهامات ترمب الدائمه للإعلام التقليدي الازدواجيه في التعامل معه مقارنة مع سلفه باراك اوباما أو الديمقراطيين بشكل عام، و الجدل الحالي بشأن التغطيه الإعلاميه للهجره غير الشرعيه أاصبح مثالا آخر يستخدمه ترمب لتحفيز مؤيديه.

في تغريدة انتقد ترمب ما وصفه بالإعلام الكاذب و ادعى أن الإعلام غير من تغطيته لسياسات الهجره نفسها التي اتبعتها ادارة اوباما من قبل، قائلا ان ادارته اكثر فاعلية ومعتقلاتها انظف.

مؤيدو ترمب يشيرون ايضا الى اخطاء اعلاميه- البعض يقول انها هفوات و الاخر يعتقد انها عن قصد- أثرت على الجدل. مثال على ذلك الصوره المؤثره لفتاة من هندوراس تبكي بينما يفتش حراس الحدود والدتها.. وضعت على غلاف مجلة تايم و اصبحت ايقونه لسياسة فصل العائلات وهذا غير دقيق.. إذ أن الفتاه لم تفصل عن والدتها، بل اعتقلا معا. أما صورة الطفل الذي يبكي من وراء السياج التي جرى تداولها عبر توتير فهي صوره اخذت من تظاهره ضد سياسة اعتقال المهاجرين، و ليست من مركز احتجاز.

لكن كل هذا الجدل الإعلامي لا يغير من الواقع شيئا و هو ان الفين و خمسمئة طفل فصلوا عن ابائهم اثناء محاولاتهم دخول الولايات المتحده بشكل غير شرعي خلال الشهرين الماضيين.. و ان ادارة ترمب هي الوحيده التي قررت تطبيق هذه السياسة.