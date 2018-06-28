أروع مناظر سان بطرسبرغ

أينما تتوجه ُفي سان بطرس برج تجد القنواتِ المائية َوالجسورَ التي كانت سببا في تسميةِ المدينة بفينيسا الشمال.

لايمكن أن يأتي الزائرُ الى سان بطرسبورج دون أن يقومَ بجولةٍ سياحية نهرية تطوفُ به في شتى نواحي المدينةِ التي يوجد بها ما يَزيد على سبعِمائة جسر.

وتُعتبر الجسورُ المتحركة ُ الثلاثة َعشر التي تُفتح وتُغلق احدَ اهم ِمزاراتِ المدينة السياحية، فقد بُني بعضُها قبل اختراع ِالكهرباء وما زالت تدارُ بهذه الطريقةِ الفريدة حيث تُفتح هذه الجسورُ ليلا لتسمحَ للسفنِ بالعبور في نهر نيفا في مشهد ٍمُبهر.

الآلاف من السائحين قدموا من مختلف البلدان لمشاهدة هذه الجسر الأشهر في سان بطرسبورج ... وما هي إلا دقائق ويرفع الجسر.

في الواحدة فجرا قدم هؤلاءِ الشبابُ المصريون إلى هنا لمشاهدةِ ورؤيةِ ما سمِعوا عنه

فيما الجميعُ يقوم بالتصوير ليوثّق هذا المشهدَ الجميل

ومع الموسيقى الجميلةِ وآلافِ السائحين وعشراتِ المراكب يُرفَع الجسرُ في اجواءٍ احتفالية بينما يتوقفُ المرورُ وحركة ُالسير... توقفٌ يَسمح للجميع ِبالتقاطِ الصور بحريةٍ تامة خلال َفترةِ رفع الجسر لتعود الأمورُ إلى طبيعتها بعد ساعتين ويبقى على من اعجبَه هذا المشهد أن يعودَ في اليوم التالي لمشاهدتِه من جديد