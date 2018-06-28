أعضاء بشرية في النفايات في مصر

على وسائلِ التواصلِ الاجتماعي مشاهدُ قاسية ٌ لعثور ِعمال ِنظافةٍ على أعضاءٍ بشرية وما بدا أنه كَبِد وأحشاءٌ إلى جانبِ مخلفاتٍ طِبية في محافظةِ السويس.. على الفور قفزَ إلى ذهنِ الجميع احتمالُ ارتباطِها بعصاباتِ تجارة ِالأعضاءِ البشرية التي يحاكَمُ واحد ٌ وأربعون منهم منذُ أبريل الماضي.

لكن أطباءَ وأكاديميين قللوا من المخاوفِ بشأنِ هذه الواقعة.

د. شوقي الحداد - الرئيس السابق للجنة آداب المهنة في نقابة الأطباء 2:13

"برضه الكبد له شروط - مش أي واحد ياخده وينقله كده ماينفعش، حتى من الناحية العلمية ماينفعش"

. د. عزت صبيح - مدير مستشفى في محافظة الجيزة 6:34

"أنا في تصوري المتواضع اذا كان كبد بني آدم يبقى أكيد ده متوفي وبالتالي مقطوع جزء من جسمه مش للاتجار ولا الزراعة ولا النقل - ده مقطوع جنائي = CUTAWAY 8:12يا اما كبد حيوان وليس بني آدم"

ذهبنا إلى السويس والتقينا العاملَ الذي صوّر اللقطاتِ ورفَعَها على وسائل التواصل ، ما تسبّب في ايقافهِ عن العمل

. محمود حسن - عامل نظافة 33:08

"هو وقفني عن العمل مش عارف ليه. يعني هو جزائي انني بلغت عن الحاجة ورحت مع المسؤلين وهو بيوقفني عن الشغل يعني؟ أنا ايه اللي عملته؟ يمكن غلطت انني ماقلتلهمش انني حنزل حاجة زي كده بس برضه أنا وعيت الناس للحاجة دي وخطرها على البيئة وخطرها على المجتمع"

محمود وزملاؤُه يلومون مسؤولي الصحةِ والبيئةِ لتأخُّرِهم في فحصِ البلاغ

والله ما أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه - كان مفروض يلحقوا الحاجة قبل ما الكلاب الضالة تاكل بقايا الحاجة. لأن كان مفروض تتفرز وتتحلل من قبل الدكاترة"

أحيل ما تبقى من المخلفاتِ إلى الجهاتِ الصحية المختصة ثم جرى التخلصُ منها بطريقةٍ آمنة، طِبقا لمصادر َصحيةٍ وبيئية في السويس، فيما بدأت أجهزة ُالأمن جمعَ المعطياتِ لمعرفةِ مصدرِها.