جديد إغراق الجزائر بالكوكايين

مقطع من تصريح مدير العام المقال يقول " في التحقيق الإبتدائي كانت هناك تجاوزات وكانت هناك اختراقات ولكن الحمد لله القضاة حسموا الأمور ولم يتركوا الأمور تتميع"

من يحارب الفساد عليه ان يكون نظيفا ،، تصريح عجل باقالة عبد الغاني هامل رجل الأمن القوي الذي كان أحد أهم أعمدة النظام..

صوت معارض " هذه التصريحات الغريبة التي صدرت عن شخصية أمنية كبيرة دليل على وجود صراع بين أجنحة السلطة والأكيد انها لديها أبعاد سياسية"

تداعيات الاقالة المفاجئة فتحت بابا من التكهنات حول أسماء ثقيلة متورطة في إدخال كميات ضخمة من الكوكايين الى الجزائر , تقول مصادر إن مسوولين و ابناؤهم ذكروا في التحقيق و شهادات المقبوض عليهم في انتظار قرار العدالة التي أعلنت على لسان وزيرها أنها لن تستثني أحدا مهما علا منصبه

صوت وزير العدل " التحقيقات ستطال الجميع دون استثناء مهما كانت مستوياتهم"

قضية فساد القرن تعيشها الجزائر بطلها مستورد لحوم نافذ و صاحب شركات عقارية توقع على ما يبدو سقوطه في أي لحظة فكان يعمد على تسجيل شركائه بالصوت و الصورة

فيما أكدت السلطة أن القضية تتعلق بعصابة دولية كانت تنوي اغراق المنطقة بالسموم و لا زالت في مراحل التحقيق الاولى

صوت محلل سياسي " الإتهامات طالت كل الشخصيات التي طرحت كبدائل لبوتفليقة في الرئاسيات المقبلة"

بيستو كاميرا

وراء القضية و تداعياتها يكشف أيضا عن صراع للظفر بمنصب نائب رئيس للمرحلة القادمة تقول أوساط ان بوتفليقة ينوي ادراجه في الدستور و ذاك ما عجل من حرب ازاحة الإسماء الطامحة لذلك .