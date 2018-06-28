موفدة الحدث نجوى قاسم مع اللاجئين

تتشابه المخيمات و تتعدد كما مآسي قاطنيها. خيم سويت على عجل لاسابيع أو اشهر لكن العودة طالت فوجب أن تصبح الخيم بيوتا قسرية بالحد الأدنى و معها حياة اهلها.

ام سليم - لاجئة سورية

المعيشة و الصحة هي اكثر ما يشكو منه اللاجئون لكن رحمة تقرأ الشعر...

البعض منهم يجد في مأساته قدرة على التعبير و المساعدة.

رحمة عواد - ناشطة سورية و لاجئة

و هجرة الوطن تصبح احيانا سببا للتفوق. أحمد أكرم زيادة حل أولا في البقاع رابعا في لبنان في الشهادة المتوسطة

أحمد أكرم زيادة - الرابع في لبنان

أحمد وجد في مدرسة الازهر احتضانا خاصا و معه عشرات الطلبة السوريين

الشيخ خليل الميس-مفتي البقاع

عدل الحياة يقفل ابوابه بالجملة زمن العنف و الدمار لكن فتح باب العودة لمن يرغب خلال ساعات قد يشكل بداية فرج .