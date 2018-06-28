تتشابه المخيمات و تتعدد كما مآسي قاطنيها. خيم سويت على عجل لاسابيع أو اشهر لكن العودة طالت فوجب أن تصبح الخيم بيوتا قسرية بالحد الأدنى و معها حياة اهلها.
ام سليم - لاجئة سورية
المعيشة و الصحة هي اكثر ما يشكو منه اللاجئون لكن رحمة تقرأ الشعر...
البعض منهم يجد في مأساته قدرة على التعبير و المساعدة.
رحمة عواد - ناشطة سورية و لاجئة
و هجرة الوطن تصبح احيانا سببا للتفوق. أحمد أكرم زيادة حل أولا في البقاع رابعا في لبنان في الشهادة المتوسطة
أحمد أكرم زيادة - الرابع في لبنان
أحمد وجد في مدرسة الازهر احتضانا خاصا و معه عشرات الطلبة السوريين
الشيخ خليل الميس-مفتي البقاع
عدل الحياة يقفل ابوابه بالجملة زمن العنف و الدمار لكن فتح باب العودة لمن يرغب خلال ساعات قد يشكل بداية فرج .
موفدة الحدث نجوى قاسم مع اللاجئين
تتشابه المخيمات و تتعدد كما مآسي قاطنيها. خيم سويت على عجل لاسابيع أو اشهر لكن العودة طالت فوجب أن تصبح الخيم بيوتا قسرية بالحد الأدنى و معها حياة اهلها.