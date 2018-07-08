الانقلابيون يفضحون أنفسهم

أثنى زعيم الانقلابيين في اليمن عبد الملك الحوثي, أثنى على مساندة ميليشيا حزب الله للانقلابيين الحوثيين في اليمن .. تصريح للحوثي جاء ردا خطاب نصر الله الأخير الذي تمنى فيه القتال إلى جانب الحوثيين في اليمن, تصريحات تزامنت أيضا مع إعلان قائد في الحشد الشعبي العراقي استعداده التطوع َللقتال في اليمن تحت إمرة زعيم ميليشيات الحوثي

وبالتزامن أعلن قائد فصيل في الحشد الشعبي العراقي استعداده التطوع َللقتال في اليمن تحت إمرة زعيم ميليشيات الحوثي

في ظل تضييق الخناق على الميليشيات الحوثية في اليمن

الانقلابيون يسعون للحصول على دعم عسكري مباشر من أذرع إيران في المنطقة

زعيم ميليشيات الانقلابيين في اليمن عبد الملك الحوثي خرج إلى العلن ليثني على مواقف ميليشيا حزب الله في مساندة حركة تمرده منذ انطلاقتها الأولى في صعدة

تصريح الحوثي جاء ردا على ما أبداه حسن نصر الله في خطابه الأخير الذي تمنى فيه القتال إلى جانب ميليشيات الحوثي

وبالتزامن أعلن قائد فصيل في الحشد الشعبي العراقي استعداده التطوع َللقتال في اليمن تحت إمرة زعيم ميليشيات الحوثي

مواقف تعكس حجم الدعم العسكري واللوجستي الذي تتلقاه ميليشيا الحوثي من إيران عبر أذرعها في لبنان والعراق لإطالة الحرب في اليمن و تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة

ويخشى خبراء من أن تكون هذه الدعوات مقدمة لإرسال مقاتلين والمزيد من الخبراء العسكريين التابعين لإيران للقتال مع الميليشيات في اليمن