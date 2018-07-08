شاهد أطفال الموصل مشردون في الشوارع

إرهاب داعش ألقى بزهور الموصل في الشوارع تتقاذفهم أحداث تفوق سنواتهم الصغيرة,

أطفال كل ما فيهم طفولي البنى الأرواح الأجساد العقول القلوب الأحلام على عكس ما يحملون عندما وجدوا أنفسهم أمام المجهول فهذا يتحرش وذاك يهين ويسخر وهؤلاء يتمنعون عن اقتناء ما يبيعه الصبية وأما الشمس فتلفح بشرتهم النضرة لا بل تحرقها

لكأن الفقر واليتم والحرمان لم يكفهم حتى يجبروا على دخول سوق العمل يجهدون لتحصيل ما لا يرقى لسد الرمق ما لا يكفيهم قوت يومهم من فتات يلقى لهم مقابل ما يبيعون

مع كل صباح يتهادى عشرات الصبية إلى الشوارع للتسول أو لبيع ما تيسر من مناديل وقناني مياه معدنية ومعهم يخرج محمد سالم الذي لا تختلف روايته كثيرا عن أقرانه: أيادي داعش قتلت المعيل وتركت الفقر واليتم يتناوبان عليه

بضاعتهم التي يبيعون لا ثمن لها وهل للطفولة ثمن هل للمستقبل ثمن مستقبلهم هم ومستقبل عراق يجهد لنفض غبار حروب متتالية