شاهد مراسل الحدث في التحيتا

تنفذ قوات الجيش والمقاومة عملية تمشيط واسعة لبقايا فلول ميليشيات الحوثي في التحيتا بهدف تامين الطريق الخط الساحلي المؤدي إلى الحديدة .

وتزامنا مع فرارها، أفادت مصادر محلية أن المليشيات فجرت مدرستين في مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة ... المصادر أوضحت أيضا ان الميليشيا كانت تستخدم المدرستين مخزنا للأسلحة ولم يسعفها الوقت لنقلها مع تقدم القوات المشتركة المسنودة بمروحيات الاباتشي والطيران الحربي للتحالف العربي ..