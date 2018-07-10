ماذا تفعل ميليشيا حزب الله مع النيجيريين؟

نشاط حزب الله وحراكُه العابرُ للقارات ليس خفياً أو مستجداً... إلا أنّ وجود ميليشيا الحزب في أفريقيا عسكرياً بدأ يتصاعد بعد أن كان بمعظمه يقتصر على رجال أعمال داعمين له ماليا.ً

نيجيريا تحديداً... وجهة مهمّة, وفق ما نقل معهد الشرق الأوسط للدراسات عن مصدر أفاد بأنّ الحزب يدرّب نيجيريين داخل لبنان ايديولوجياً وعسكرياً.. وبأنّ ذلك ليس خفياً للعيان وفق المصدر الذي أضاف أنّه تم رصدُ نيجيريين في الضاحية الجنوبية لبيروت.. عدُدهم لا يزال ضئيلا لكنّ الخطة تقضي بازدياد النشاط تباعاً.

هذه المعلومة لم تتقاطع مع أخرى في البحث عبر الانترنت, إلا أنّها تبقى غيرَ مستبعدة.. مع وجود الحراك الديني في نيجيريا المدعوم من إيران,

هو قائد هذا الحراك ابراهيم زكزكي الذي كان سابقاً متأثّرا بفكر الأخوان لكنه لاحقاً تحوّل إلى المذهب الشيعي وواجه مراراً القوات الحكومية, وانتهى به الحال مسجوناً.

فيديوهات عديدة يمكن إيجادها عبر الإنترنت, استعراضات عسكرية تبيّن روحيّة إيران لدى هذه الجماعة... وتوليف الفيديو مرفق بموسيقى ليست بعيدة عن ميليشيا حزب الله.

تقاطعٌ بين هذه الفيديوهات وما نقله مركز الدراسات عن مصدر يقول إنّ إيران وجّهت حزب الله لإنشاء مركز عمليات في نيجيريا .