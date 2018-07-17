السوريون نحو إسرائيل لماذا؟

"ارجعوا لورا ما بدناش نأذيكم"

بعد ان اصبحت قراهم حاضنة لقنابل وصواريخ قوات النظام ولفظتهم خارجها باتجاه مخيمات اللجوء في هضبة الجولان .. حملوا راياتهم البيضاء ومشوا صوب السياج الحدودي الإسرائيلي ..

عشرات السوريين احتشدوا على بعد مئتي متر من الحدود وقد حمل بعضهم رايات بيضاء ليأمرهم جندي اسرائيلي بالتراجع ..الجندي الاسرائيلي خاطبهم باللغة العربية عبر مكبر الصوت قائلا انهم على حدود اسرائيل مطالبا اياهم بالعودة حتى لا يتعرضوا للأذى.

وكان هؤلاء السوريين هربوا اثر قصف مكثف شنته الطائرات الحربية الروسية على ريف القنيطرة حيث استهدفت مدرسة للنازحين في بلدة عين التينة ليسقط قتلى مدنيون غالبيتهم من الاطفال والنساء.. وكذلك تعرضت بلدة نبع صخر في المنطقة نفسها للقصف..حالها حال بلدة العالية وتل المحص بريف درعا.

لتبدو الصورة الاخيرة اعنف من قصف وافظع من مجزرة ..فاقدو الامل الهاربين من بطش النظام وطائرات حليفه الروسي والمرتمين في احضان العدو طلبا للرحمة ..بدأوا بالعودة حاملين ما تيسر في يد وخيبة املهم في اليد الاخرى ..