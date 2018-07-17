لا شيء عليلا في حمام العليل

هكذا يحاول هؤلاء الأطفال تبريد انفسهم

في مخيم حمام العليل للاجئين في الموصل

لكن هذه المياه ليست نظيفة بما يكفي

هذا الطفل يعاني من طفح جلدي كالكثير من أطفال المخيم

الذين لم تعد اجسادهم تحتمل درجات الحرارة المرتفعة

والتي وصلت الاسبوع الفائت الى ثمان ٍ واربعين درجة

ما يزيد الأمور تعقيدا الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي اذ لا تتعدى ساعات التغدية الست ساعات يومياً

نازحو مخيم حمام العليل هم عينة من مليوني نازح عراقي

تتضاعف معاناتهم خلال الصيف مع الحر ونقص المياه والكهرباء