لماذا شتمت صحف الأسد إيران؟

دمشق انفجرت في وجه طهران

عبر مقال نشرته صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري بعنوان: عذراً علي أكبر ولايتي, كان ليسقط العالم وسوريا لن تسقط

المقال رد على تصريحات مستشار المرشد الإيراني التي قال فيها إن النظام كان ليسقط خلال أسابيع لولا تدخل إيران الى جانبه

معتبراً ان فيها الكثير من المبالغة والتناقض لمن يدور في فلك طهران

رافضاً وصف الإيرانيين السلطة التنفيذية في سوريا بحكومة الأسد بل هي الحكومة والقيادة السورية وفق الكاتب

الكاتب اكد ان "المستشارين العسكريين الإيرانيين" الذين اكد ولايتي وجودهم في سوريا

أدوارهم نظرية ولا يمكنهم ان يمنعوا الهزيمة

الكاتب رفض كذلك تصريحات ولايتي والإيرانيين حول بقاء ايران في سوريا والعراق

وذكر ان احمدي نجاد في بداية الثورة كان على تناغم مع تركيا وكشف ان الدولتين دفعتا قطر لتقديم أكثرَ من عرضٍ للنظام

يتضمن السماح لتنظيم الأخوان بممارسة الحياة السياسية مقابل وعودٍ بوقف الحملة ضده

الكاتب استفاض بإطلاق النار على طهران

منتقداً زيارة وزير الخارجية الإيراني أنقرة عشيةَ فشل الانقلاب المزعوم في تركيا قبل عامين

وختم الكاتب بالتاكيد ان سقوط سوريا يعني ببساطة أن طهران وموسكو باتتا دولتين لا طعم لهما ولا لون