هل فرنسا مصدر الإرهاب؟

قد يكون داعش قد انتهى عسكرياً أو بحكم شبهِ المنتهي...

لكنّ المرحلة التالية التي غالباً ما حذّر منها خبراء ها هي اليوم تمثّل خطراً داهماً على الأمن العالمي

مع عودة المقاتلين الأجانب, رغم مقتل أكثرَ من نصفهم, وتراجع عدد كبير منهم..

فيما العمليات الإرهابية لا تحتاج أعدادً لتمثّل خطراً داهماً.

مجلس الشيوخ الفرنسي قدّر عدد الإرهابيين الذين التحقوا بداعش من جنسيات مختلفة بنحو 40 ألفاً من 40 دولة, لكنّ الأبرز

أنّ العدد الأكبر منهم يأتي مباشرة من أوروبا، بنحو 5 آلاف متطرّف - مقاتل...

في الموازاة, روسيا يُقدّر عددُ المقاتلين فيها بعدد أوروبا كاملة ما يصل إلى قرابة 4 آلاف متطرف بداعش.

فرنسا تتصّدر ترتيب التطرّف ما يطرح تساؤلا عمّا إذا كانت أصول الارهاب فرنسية..

فعشرون ألف شخص تقريبا مصنفون على أنهم متطرفون نشطون في فرنسا،

بينهم 4 آلاف أكثر تطرفا، وغالبيتهم يعيشون في منطقة إيل دو فرانس التي تقع فيها العاصمة باريس وضواحيها.

وفق التقرير يمكن ملاحظة الملتحقين بداعش في أفريقيا, والعدد الأكبر منهم في تونس..

تليها المغرب ومصر والجزائر...

وفي أوروبا تحتل فرنسا المركز الأول ثم بريطانيا وألمانيا فبلجيكا وإسبانيا.

التخوّف الفرنسي رافقه تخوّف بريطاني أكثر بُعداً وخطراً.. حول نساء داعش العائدات.

13% من المقاتلين الأجانب بداعش في العالم هنّ نساء..

وأيّ معطيات أمنية عنهنّ لدى الحكومات غيرُ متوفّرة..

مخاوف كبيرة من إمكانية نقل مهاراتهنّ القتالية إلى أطفالهنّ, أو تنفيذ عمليات يصعب رصدُها مسبقاً.