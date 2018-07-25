ألعاب الأطفال في اليمن عبوات ناسفة

لطالما برع الحوثييون في إبهار اليمنيين تضييقا وتنكيلا وتشريدا

معاناة بانت ملامحها على وجوه أطفال يتساءلون في كل يوم عن الذنب الذي اقترفوه

القتل والإعاقة، والاحتجاز التعسفي، والتجنيد، والحرمان من التعليم.. جميعها انتهاكات عنوانها.. الحوثي واغتيال الطفولة.

على مشارف العيد، لم تسلم ألعاب الأطفال هي الأخرى من ذهنية إجرامية استغلتها لزراعة الألغام والعبوات الناسفة في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

انتهاك يعزز ماورد في تقارير أممية سابقة أشارت إلى مقتل أكثر من (ألف وخمسمئة) طفل في الحرب التي تقودها الميليشيات الانقلابية بحق اليمنيين، إضافة إلى إصابة أكثر من (ألفين وخمسمئة) بتشوهات

تقارير أخرى أكدت إغلاق أكثر من (ثلاثة آلاف وستمئة) مدرسة، ما يزيد مجموع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى أكثر من 3 ملايين طفل، كما أن ملايين الطلاب لا يزالون محرومين من التعليم جراء إضراب المدرسين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بسبب نهب المرتبات.

اليونيسف.. ذكرت أن مليونين و200 ألف طفل مهددون بالأمراض بسبب سوء التغذية، كما أكدت أن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل عشر دقائق بأمراض يمكن الوقاية منها.