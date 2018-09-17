الملك سلمان يرعى السلام بين إريتريا وأثيوبيا

وقع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي ..اتفاقية جدة للسلام بين البلدين برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز

متحدث الامين العام للامم المتحدة يتحدث عن سعادته بهذا الحدث التاريخي

الاتفاقية التي وقعت في جدة تتضمن تطبيعا شاملا للعلاقات بين البلدين واعادة فتح السفارات وسهولة تنقل المواطنين بين بلديهما

متحدث الامين العام للامم المتحدة يامل بتحسن العلاقات بين دول المنطقة

وقلد خاد الحرمين الشريفن المسؤولان الاريتري والاثيوبي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الاولى تكريما لدورهما في احلال السلام في القرن الافريقي

متحدث الامين العام للامم المتحدة يشكر الملك سلمان

الختام

سجلت في السعودية لحظة سلام تاريخية انهت خلافا دام عشرين عاما بين إرتريا وإثيوبيا لتفتح ابواب الامل بينهما وفي المنطقة بأكملها