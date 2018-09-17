ما سبب وفاة مرضى غسيل الكلى في مصر؟

هنا في مركز ِ ديرب نجم خيم َ الحزنُ على وجوه ِ جميع ِ من شاركوا في عزاء ِ الحاج صبحي، أحد ِ المتوفين في مركز ِ الغسيل ِ الكلوي التابع ِ للمركز.

أهالي القرية اتهموا إدارة َ المستشفى بالإهمال و طالبوا الحكومة َ بسرعةِ إنهاء ِ التحقيقاتِ و تقديمِ المذنبين إلى القضاء في أسرع ِ وقت.

و أمام مستشفى الزقازيق الجامعي حيث يرقدُ عشراتُ المصابين لتلقي العلاج روت لنا السيدة هدى عن الحالةِ الصحية لوالدتِها، إحدى المرضى، التي ترقدُ بين الحياةِ و الموت.

هدى ابراهيم// أمي لو عاشت حتكون مشلولة و عمياء ده ذنب مين

النيابة ُ العامة تباشرُ التحقيقاتِ و قامت بتوقيفِ عددٍ من الأطباء و العاملين في المركز ِ الطبي .. قانونيون أكدوا أن اتهاماتِ النيابة ستتضح ُ بعد انتهاء ِ التحقيقات و ظهور ِ نتائج ِ الطبِ الشرعي.

خالد البنّا محام و قانوني// الاتهامات ستحدد مسؤولية اما شركة الصيانة و او الأطباء

وزارة ُ الصحة وضعت خطة ً لمراجعةِ كفاءةِ جميع ِ أجهزة ِ الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية .. خبراءْ أكدوا أن هذا القطاع َ يحتاجُ إلى تصور ٍ جديدٍ و مختلفٍ لحمايةِ آلافِ المرضى.

د هشام شيحة.// أستاذ الكلى يتحدث عن ضرورة مراجعة اليات الصيانة و الغسيل الكلوي

و يراهنُ البعض على أن يشكلَ حادث َ مركز ديرب نجم رسالة ً للمسؤولين بأنَ الدولة َ جادة ٌ في مواجهةِ جميع ِ ملامح ِ القصور من خلال عقابٍ رادع ٍ لكل ِ من تسببَ في هذا المشهدِ الأليم.