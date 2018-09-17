ما مصير المفقودين اللبنانيين في السجون السورية؟

عندما اختطف الجيشُ السوري بطرس خوند القياديَّ في حزبِ الكتائب, كانت نيرانُ الحربِ اللبنانية قد خمدت قبل عامين .. لكنَّ عودةَ السِلم ِ وشرعيةِ الحكم اللبناني لم يمنعا الوجودَ السوري انذاك من التنكيلِ باللبنانيين .. هكذا إختفى خوند لينضمَ الى مئاتِ اللبنانيين الذين انقطعت أخبارُهم داخل زنازينِ نظام ِ البعث.

رنا خوند

إبنة بطرس خوند تتحدث عن الأخبار التي وصلتهم عن والدها.

ستة ٌ وعشرون عاما ً مروا على اختفاءِ خوند. ورغم الاتهاماتِ للدولةِ اللبنانيةِ بالتقاعس ِ عن معرفةِ مصيرِ مئاتِ اللبنانيين ونفيِّ النظام ِ السوري وجودَهم داخل سجونِه, الا أنَّ العائدين من هذه السجون يحملون معهم أسرارَ لبنانيين تركوهم خلفهم.

علي ابو دهن

رئيس لجنة المعتقلين السياسيين المحررين من السجون السورية

يتحدث عن قضية المعتقلين

وإذا لم يتمكن أهالي المعتقلين من معرفةِ مصيرِ أبنائهم خلال سِلم ِ سوريا, فإنَّ الحربَ هناك زادتِ الأوضاعَ تعقيداً وسط صمتِ الدولةِ اللبنانية.

يرغبُ الأهالي في معرفةِ الحقيقة بغض ِ النظرِ عن مصيرِ أبنائهم. وتحقيقُ هذا المطلب ليس بالمستحيل.