أخطر داعشية على قيد الحياة

سالي جونز الملقبة بـ "الأرملة البيضاء" لا تزال على قيد الحياة

موقع "برمنغهام لايف" البريطاني كشف أن جونز وهي أخطر عناصر "داعش" في سوريا، لا تزال حيّة بعد أنباء عن مقتلها بغارة عام ألفين و سبعة عشر، ولا تزال تشكل تهديدا كبيرا على بريطانيا.

ونقل الموقع البريطاني، تصريحات أحد عناصر "داعش" الذي أكد بعد أن أسرته قوات سوريا الديمقراطية في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، أن جونز لا تزال على قيد الحياة وتقاتل في صفوف التنظيم، وتنشط في شمال شرقي سوريا.

مغنية الروك وعازفة الغيتار في فرقة عرفت باسم "كرونيش" ،أصبحت أحد أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم بعد أن انضمت إلى تنظيم داعش بسوريا عام ألفين و ثلاثة عشر، مصطحبة معها طفلها جوجو ديكسون الذي كان يبلغ من العمر عشرة أعوام في ذلك الوقت، وقد غيرت اسمه إلى حمزة.

وباتت جونز تعرف بلقب "الأرملة البيضاء" بعد أن قتل زوجها المقاتل البريطاني جنيد حسين، في غارة شنتها طائرة أميركية بدون طيار في أغسطس 2015.