قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب

بتاريخ يقطر دما لاحقتهم اتهامات الإرهاب .. وبحاضر يؤكد أن العدول عن طريقهم لم يتحقق .. ثبتت تلك الاتهامات بقرار من محكمة جنايات القاهرة ضد قيادات وعناصر الجماعة الإسلامية بإدراجهم على قوائم الإرهاب ..

اتهامات خطيرة جاءت وراء حيثيات قرار المحكمة أبرزها صدور تكليفات من قيادات الجماعة بالخارج لإعادة نشاطها المسلح بالداخل

ودمج الخلايا المتطرفة تحت راية الجماعة الإسلامية ,, كذلك تكوين خلايا عنقودية في محافظات في الصعيد بهدف تصعيد الهجمات العدائية

,, كما تم توفير الدعم المالي لشراء الأسلحة والمتفجرات من قبل قيادات في الجماعة الفارّة في قطر وتركيا ..

قرار الإدراج شمل رؤوس الجماعة أمثال محمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، وطارق الزمر الذي قضى في الحبس قرابة ثلاثين عاما باتهامات في ذات القضية .. وعاصم عبد الماجد الهارب بقطر والمتهم من قبل بقضايا اغتيال السادات أيضا ومذبحة أسيوط ..

سجل حافل بالاغتيالات بدءا من الرئيس أنور السادات مرورا برئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب والمفكر فرج فودة وانتهاء بمحاولات اغتيال الكاتب نجيب محفوظ والرئيس الأسبق حسني مبارك ,, ثم يتحول سلاحهم نحو المدنيين بارتكاب مذابح بحق السياح في الأقصر وأحد الفنادق بالجيزة .. ويأتي اليوم قرار المحكمة ليكشف عن اتهامات جديدة تؤكد أن تلك الجماعة لا تزال متشبعة بأفكار قياداتها وتسير على نهجهم الدموي ..