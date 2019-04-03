جولة حصرية للحدث في منبج ليلا

دعوةٌ ليلية وجهها لنا مجلسُ منبج العسكري لاحتساءِ القهوة داخل المدينة الرحلة كانت مؤمنة بسيارة مصفحة رغم تاكيد القيادات بان الوضع الأمني مستتب ... على الطريق روى لي أبوعلي نجم نائب رئيس المجلس العسكري حكايته، وكيف ترك جيش الإسلام لينضوي بعدها في مجلس منبج ليدافع عن مدينته ابو علي نجم نائب رئيس المجلس العسكري لمنبج"تم تشكيل مجلس منبج العسكري في سد تشرين، بعد تشكيله من أهالي منبج كان هناك معارضة من الجانب التركي ودخل التحالف بالوساطة. وتوجهت قيادة مجلس منبج مع التحالف الى مطار انجيرليك وتم الاتفاق على حملة مدينة منبج" كانت الساعة قد تجاوزت التاسعة والنصف ليلا، ووصلنا الى ساحة السبع بحرات فبدت مظاهر الحياة واضحة في المدينة، محلات مفتوحة وسيارات ومارة وأطفال يشترون المثلجات رغم البرد القارس .. ومواطنون يلقون التحيةحسين الشيخو من سكان منبج "انا جئت من الخليج عن طريق اربيل ومسكتها بالليل من ديريك لمنبج. هون امن وامان ومنبج آمنة"الحضور الامني لافت، فسيارات امن داخلي حديثة وسيارات همر مقدمة من التحالف الدولي تجول الشوارع برفقة عناصر خاصة من قوات الأمن الداخلي. لكن الخشية من الاغتيالات والتفجيرات تبقى واردةشرفان درويش المتحدث باسم مجلس منبج العسكري"لا خطورة من الدواعش الهاربين من الباغوز فقط. هناك أيضا دواعش القينا القبض عليهم منظمين أنفسهم في أدلب وعائدين الى مناطقنا ليعملو تفجيرات"