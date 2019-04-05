صفقة اس 400 تشعل أزمة بين تركيا وأميركا

صفقة شراء منظومة إس-400 الروسية تشعل فتيل أزمة جديدة بين الولايات المتحدة وأنقرة ...

دعوة تركيا واشنطن الى تشكيل مجموعة عمل فنية لتحديد ما إذا كانت منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس-400 تشكل خطراً على العتاد العسكري للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي ...

رد عليها البنتاغون بالرفض قائلا بأنه لا يبحث تشكيل مجموعة عمل مع تركيا بخصوص الخلاف حول اعتزام أنقرة شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية ..

واشنطن حذرت أنقرة من أن المضي قدما في هذه الصفقة قد يدفعها لفرض عقوبات واستبعادها من برنامج المقاتلات إف-35 ...

غير أن أنقرة تبدو مصرّة على موقفها ومتمسكة بالصفقة ..

لقد اشترينا ذلك بالفعل .. لقد اشترينا بالفعل ... انها صفقة محسومة ولا يمكن إلغاؤها

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تواصل مناقشاتها مع تركيا بخصوص شراء منظومة الصواريخ الروسية .. معبرا عن ثقته من إمكانية التوصل إلى حل ...

بومبيو

هناك فرص عظيمة أمام الولايات المتحدة وتركيا للعمل معا عن كثب... أجريت مناقشة مطولة جيدة مع وزير الخارجية التركي بالأمس وأنا واثق جدا من أننا سنجد طريقا للمضي قدما ...

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية في الفترة الاخيرة توترا كبيرا بخصوص عدة قضايا دولية وإقليمة وعلى رأسها سوريا وقضية دعم واشنطن للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا

