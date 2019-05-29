عشماوي أحد أكبر الإرهابيين سلمه الجيش الليبي لمصر

تحقيقات استمرت لأشهر سلم الجيش الليبي بعدها القيادي في تنظيم القاعدة هشام عشماوي إلى السلطات المصرية..

العشماوي يعد المطلوب الأول على قوائم الإرهاب في مصر ونظرا لأهميته لدى السلطات المصرية فقد توجه رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا بنفسه لتسلمه برفقة عدد من أفراد القوات الخاصة ليصل الأراضي المصرية على متن طائرة حربية.

الجيش الوطني الليبي كان قد تمكن من اعتقال هشام عشماوى فى أكتوبر الماضى، بعد تضييق الخناق عليه فى مدينة درنة وخضع من وقتها إلى تحقيقات مكثفة في ليبيا كشف خلالها عن أدلة ملموسة حول علاقته بكيانات أجنبية وعلاقاته بشخصيات ليبية معروفة بتمويل التنظيمات الإرهابية في ليبيا ومصر بحسب الجيش الليبي.

وعشماوي لمن لا يعرفه ضابط سابق في سلاح الصاعقة

تم فصله من الخدمة عام 2011 بسبب تحريضه ضد مؤسسات الدولة

وصل لسوريا وتلقى تدريبات على صناعة المتفجرات فى 2013

أسس خلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية وتستهدف رجال الجيش والشرطة والقضاة

انفصل عن جماعة أنصار بيت المقدس عام 2014 بعد مبايعتها لداعش

انضم لتنظيم القاعدة وكون جماعة "المرابطون" الإرهابية فى ليبيا

يحاكم مع آخرين في قضايا تتعلق بتنفيذ أعمال إرهابية مختلفة

يحاكم بتهمة محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم واغتيال النائب العام محمد بركات

متورط في حادث تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

صدر ضده حكم بالإعدام لتورطه في الهجوم على كمين الفرافرة

يبقى أن الكثير من أهالي ضحايا العمليات الإرهابية التي نفذها عشماوي يترقبون محاكمته بفارغ الصبر ثأرا لذويهم.

