باريس تدين بشدة احتجاز إيران الباحث الفرنسي رولان مارشا آخر تحديث: الخميس 17 صفر 1441 هـ - 17 أكتوبر 2019 KSA 19:16 - GMT 16:16 تارخ النشر: الخميس 17 صفر 1441 هـ - 17 أكتوبر 2019 KSA 18:59 - GMT 15:59 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك باريس تدين بشدة احتجاز إيران الباحث الفرنسي رولان مارشا PDF اطبع حجم الخط دانت الخارجية الفرنسية بشدة احتجاز طهران للباحث الفرنسي رولان مارشال وطالبت طهران بضمان الحماية القنصلية للباحث.