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باريس تدين بشدة احتجاز إيران الباحث الفرنسي رولان مارشا

المصدر: الحدث.نت
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دانت الخارجية الفرنسية بشدة احتجاز طهران للباحث الفرنسي رولان مارشال وطالبت طهران بضمان الحماية القنصلية للباحث.

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