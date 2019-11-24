النظام الإيراني يلاحق معارضيه حتى خارج الحدود.. ما قصة مسعود مولوي؟ آخر تحديث: الأحد 26 ربيع الأول 1441 هـ - 24 نوفمبر 2019 KSA 23:29 - GMT 20:29 تارخ النشر: الأحد 26 ربيع الأول 1441 هـ - 24 نوفمبر 2019 KSA 23:29 - GMT 20:29 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك النظام الإيراني يلاحق معارضيه حتى خارج الحدود.. ما قصة مسعود مولوي؟ PDF اطبع حجم الخط اتهم ناشطون إيرانيون النظام في طهران باغتيال عنصر مخابراتي منشق ،، مطالبين بتحقيق عادل في حادثة مقتله