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النظام الإيراني يلاحق معارضيه حتى خارج الحدود.. ما قصة مسعود مولوي؟

المصدر: الحدث.نت
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اتهم ناشطون إيرانيون النظام في طهران باغتيال عنصر مخابراتي منشق ،، مطالبين بتحقيق عادل في حادثة مقتله

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