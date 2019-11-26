عاجل

البث المباشر
الحدث فيديو

تركيا تقصف مواقع للنظام السوري شمال البلاد رغم إعلانها بالاتفاق الروسي الأميركي

المصدر: الحدث.نت
رابط مختصر

تركيا تقصف مواقع للنظام السوري شمال البلاد رغم إعلانها الالتزام بالاتفاق الروسي الأميركي

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر