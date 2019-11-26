تركيا تقصف مواقع للنظام السوري شمال البلاد رغم إعلانها بالاتفاق الروسي الأميركي آخر تحديث: الثلاثاء 28 ربيع الأول 1441 هـ - 26 نوفمبر 2019 KSA 21:40 - GMT 18:40 تارخ النشر: الثلاثاء 28 ربيع الأول 1441 هـ - 26 نوفمبر 2019 KSA 21:37 - GMT 18:37 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تركيا تقصف مواقع للنظام السوري شمال البلاد رغم إعلانها بالاتفاق الروسي الأميركي PDF اطبع حجم الخط تركيا تقصف مواقع للنظام السوري شمال البلاد رغم إعلانها الالتزام بالاتفاق الروسي الأميركي