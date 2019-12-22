الحد الأدنى للأجور بلبنان لا يكفي قوت يوم.. الحدث ترافق نائب لبناني وتراقب أوجه صرفه آخر تحديث: الأحد 24 ربيع الثاني 1441 هـ - 22 ديسمبر 2019 KSA 23:17 - GMT 20:17 تارخ النشر: الأحد 24 ربيع الثاني 1441 هـ - 22 ديسمبر 2019 KSA 23:16 - GMT 20:16 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الحد الأدنى للأجور بلبنان لا يكفي قوت يوم.. الحدث ترافق نائب لبناني وتراقب أوجه صرفه PDF اطبع حجم الخط الحد الأدنى للأجور بلبنان لا يكفي قوت يوم.. الحدث ترافق نائب لبناني وتراقب أوجه صرفه