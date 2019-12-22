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الحد الأدنى للأجور بلبنان لا يكفي قوت يوم.. الحدث ترافق نائب لبناني وتراقب أوجه صرفه

المصدر: الحدث.نت
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الحد الأدنى للأجور بلبنان لا يكفي قوت يوم.. الحدث ترافق نائب لبناني وتراقب أوجه صرفه

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