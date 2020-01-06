ترمب يقول إن تغريداته ستكون بمثابة إخطار للكونغرس إذا قرر ضرب إيران

ردّ الرئيس الاميركي دونالد ترمب على انتقادات خصومه الديمقراطيين الغاضبين لانهم لم يبلغوا مسبقا بالضربة التي ادت الى مقتل قاسم سليماني، قائلا انه ليس بحاجة الى ضوء اخضر من الكونغرس.

وتعالت أصوات الديمقراطيين المنتقدين لقرار الرئيس ترمب قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني..

