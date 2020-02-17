حروب إيران وتدخلاتها في المنطقة تنعكس سلباً على قطاع التجارة فيها آخر تحديث: الاثنين 22 جمادي الثاني 1441 هـ - 17 فبراير 2020 KSA 01:57 - GMT 22:57 تارخ النشر: الاثنين 22 جمادي الثاني 1441 هـ - 17 فبراير 2020 KSA 00:44 - GMT 21:44 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حروب إيران وتدخلاتها في المنطقة تنعكس سلباً على قطاع التجارة فيها PDF اطبع إقرأ أيضاً انقسام أوروبي بشأن التدخل في ليبيا وسط توسع النفوذ التركي والروسي 21:44 GMT إقرأ أيضاً انقسامات حادة بين الكتل السياسية في العراق قبيل جلسة منح الثقة لحكومة علاوي 23:00 GMT