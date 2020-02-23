انقسامات حادة بين الكتل السياسية في العراق قبيل جلسة منح الثقة لحكومة علاوي آخر تحديث: الأحد 28 جمادي الثاني 1441 هـ - 23 فبراير 2020 KSA 02:00 - GMT 23:00

تارخ النشر: الأحد 28 جمادي الثاني 1441 هـ - 23 فبراير 2020 KSA 01:59 - GMT 22:59

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