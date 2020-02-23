انقسامات حادة بين الكتل السياسية في العراق قبيل جلسة منح الثقة لحكومة علاوي آخر تحديث: الأحد 28 جمادي الثاني 1441 هـ - 23 فبراير 2020 KSA 02:00 - GMT 23:00 تارخ النشر: الأحد 28 جمادي الثاني 1441 هـ - 23 فبراير 2020 KSA 01:59 - GMT 22:59 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك انقسامات حادة بين الكتل السياسية في العراق قبيل جلسة منح الثقة لحكومة علاوي PDF اطبع إقرأ أيضاً حروب إيران وتدخلاتها في المنطقة تنعكس سلباً على قطاع التجارة فيها 22:57 GMT إقرأ أيضاً ماذا يحدث على منفذ "مهران" الحدودي بين العراق وإيران؟ 23:00 GMT