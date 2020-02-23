كيف رد العراقيون عبر وسائل التواصل على تغريدات مقتدى الصدر؟ آخر تحديث: الأحد 28 جمادي الثاني 1441 هـ - 23 فبراير 2020 KSA 02:05 - GMT 23:05 تارخ النشر: الأحد 28 جمادي الثاني 1441 هـ - 23 فبراير 2020 KSA 02:02 - GMT 23:02 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف رد العراقيون عبر وسائل التواصل على تغريدات مقتدى الصدر؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً "ستاندرد أند بورز" تخفّض التصنيف الائتماني للبنان وتحذّر من خفض آخر 23:01 GMT إقرأ أيضاً الصحة العالمية: الوضع في إيران أكثر ما يقلقنا في منطقة الشرق الأوسط 13:03 GMT