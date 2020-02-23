ماذا يحدث على منفذ "مهران" الحدودي بين العراق وإيران؟ آخر تحديث: الأحد 28 جمادي الثاني 1441 هـ - 23 فبراير 2020 KSA 02:00 - GMT 23:00

تارخ النشر: الأحد 28 جمادي الثاني 1441 هـ - 23 فبراير 2020 KSA 02:00 - GMT 23:00

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