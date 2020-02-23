ماذا يحدث على منفذ "مهران" الحدودي بين العراق وإيران؟ آخر تحديث: الأحد 28 جمادي الثاني 1441 هـ - 23 فبراير 2020 KSA 02:00 - GMT 23:00 تارخ النشر: الأحد 28 جمادي الثاني 1441 هـ - 23 فبراير 2020 KSA 02:00 - GMT 23:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ماذا يحدث على منفذ "مهران" الحدودي بين العراق وإيران؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً انقسامات حادة بين الكتل السياسية في العراق قبيل جلسة منح الثقة لحكومة علاوي 23:00 GMT إقرأ أيضاً "ستاندرد أند بورز" تخفّض التصنيف الائتماني للبنان وتحذّر من خفض آخر 23:01 GMT