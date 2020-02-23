عاجل

البث المباشر
الحدث فيديو

"ستاندرد أند بورز" تخفّض التصنيف الائتماني للبنان وتحذّر من خفض آخر

رابط مختصر
إقرأ أيضاً ماذا يحدث على منفذ "مهران" الحدودي بين العراق وإيران؟ ماذا يحدث على منفذ "مهران" الحدودي بين العراق وإيران؟ 23:00 GMT
إقرأ أيضاً كيف رد العراقيون عبر وسائل التواصل على تغريدات مقتدى الصدر؟ كيف رد العراقيون عبر وسائل التواصل على تغريدات مقتدى الصدر؟ 23:05 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر