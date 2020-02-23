"ستاندرد أند بورز" تخفّض التصنيف الائتماني للبنان وتحذّر من خفض آخر آخر تحديث: الأحد 28 جمادي الثاني 1441 هـ - 23 فبراير 2020 KSA 02:01 - GMT 23:01 تارخ النشر: الأحد 28 جمادي الثاني 1441 هـ - 23 فبراير 2020 KSA 02:01 - GMT 23:01 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "ستاندرد أند بورز" تخفّض التصنيف الائتماني للبنان وتحذّر من خفض آخر PDF اطبع إقرأ أيضاً ماذا يحدث على منفذ "مهران" الحدودي بين العراق وإيران؟ 23:00 GMT إقرأ أيضاً كيف رد العراقيون عبر وسائل التواصل على تغريدات مقتدى الصدر؟ 23:05 GMT