الصحة العالمية: الوضع في إيران أكثر ما يقلقنا في منطقة الشرق الأوسط آخر تحديث: الجمعة 4 رجب 1441 هـ - 28 فبراير 2020 KSA 16:03 - GMT 13:03

تارخ النشر: الجمعة 4 رجب 1441 هـ - 28 فبراير 2020 KSA 16:01 - GMT 13:01

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