الصحة العالمية: الوضع في إيران أكثر ما يقلقنا في منطقة الشرق الأوسط آخر تحديث: الجمعة 4 رجب 1441 هـ - 28 فبراير 2020 KSA 16:03 - GMT 13:03 تارخ النشر: الجمعة 4 رجب 1441 هـ - 28 فبراير 2020 KSA 16:01 - GMT 13:01 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الصحة العالمية: الوضع في إيران أكثر ما يقلقنا في منطقة الشرق الأوسط PDF اطبع إقرأ أيضاً كيف رد العراقيون عبر وسائل التواصل على تغريدات مقتدى الصدر؟ 23:05 GMT إقرأ أيضاً باكستان تعلق رحلاتها الجوية المباشرة مع إيران 13:04 GMT