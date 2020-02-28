باكستان تعلق رحلاتها الجوية المباشرة مع إيران آخر تحديث: الجمعة 4 رجب 1441 هـ - 28 فبراير 2020 KSA 16:04 - GMT 13:04 تارخ النشر: الجمعة 4 رجب 1441 هـ - 28 فبراير 2020 KSA 16:03 - GMT 13:03 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك باكستان تعلق رحلاتها الجوية المباشرة مع إيران PDF اطبع إقرأ أيضاً الصحة العالمية: الوضع في إيران أكثر ما يقلقنا في منطقة الشرق الأوسط 13:03 GMT إقرأ أيضاً مايك بنس: مستعدون لتأمين المواد والدعم الذي يحتاجه فريق مكافحة كورونا 13:06 GMT