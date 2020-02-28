مايك بنس: مستعدون لتأمين المواد والدعم الذي يحتاجه فريق مكافحة كورونا آخر تحديث: الجمعة 4 رجب 1441 هـ - 28 فبراير 2020 KSA 16:06 - GMT 13:06 تارخ النشر: الجمعة 4 رجب 1441 هـ - 28 فبراير 2020 KSA 16:04 - GMT 13:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مايك بنس: مستعدون لتأمين المواد والدعم الذي يحتاجه فريق مكافحة كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً باكستان تعلق رحلاتها الجوية المباشرة مع إيران 13:04 GMT إقرأ أيضاً مقتل عنصرين إرهابيين وعنصر أمن في عملية إرهابية بمحيط السفارة الأميركية 05:51 GMT