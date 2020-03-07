آلية عليا لإدارة الازمة الاقتصادية في السودان آخر تحديث: السبت 12 رجب 1441 هـ - 07 مارس 2020 KSA 09:04 - GMT 06:04 تارخ النشر: السبت 12 رجب 1441 هـ - 07 مارس 2020 KSA 09:03 - GMT 06:03 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك آلية عليا لإدارة الازمة الاقتصادية في السودان PDF اطبع إقرأ أيضاً مقتل عنصرين إرهابيين وعنصر أمن في عملية إرهابية بمحيط السفارة الأميركية 05:51 GMT إقرأ أيضاً عاصمة إيطاليا الإقتصادية ميلانو تتكبد خسائر من فيروس كورونا 06:05 GMT