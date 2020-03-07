عاصمة إيطاليا الإقتصادية ميلانو تتكبد خسائر من فيروس كورونا آخر تحديث: السبت 12 رجب 1441 هـ - 07 مارس 2020 KSA 09:05 - GMT 06:05 تارخ النشر: السبت 12 رجب 1441 هـ - 07 مارس 2020 KSA 09:04 - GMT 06:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عاصمة إيطاليا الإقتصادية ميلانو تتكبد خسائر من فيروس كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً آلية عليا لإدارة الازمة الاقتصادية في السودان 06:04 GMT إقرأ أيضاً جولة حصرية لـ"الحدث" في مستشفى الفرات للمصابين بكورونا 06:09 GMT