مقتل عنصرين إرهابيين وعنصر أمن في عملية إرهابية بمحيط السفارة الأميركية آخر تحديث: السبت 12 رجب 1441 هـ - 07 مارس 2020 KSA 08:51 - GMT 05:51 تارخ النشر: السبت 12 رجب 1441 هـ - 07 مارس 2020 KSA 07:57 - GMT 04:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مقتل عنصرين إرهابيين وعنصر أمن في عملية إرهابية بمحيط السفارة الأميركية PDF اطبع إقرأ أيضاً مايك بنس: مستعدون لتأمين المواد والدعم الذي يحتاجه فريق مكافحة كورونا 13:06 GMT إقرأ أيضاً آلية عليا لإدارة الازمة الاقتصادية في السودان 06:04 GMT