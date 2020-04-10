جولة حصرية لـ"الحدث" في مستشفى الفرات للمصابين بكورونا آخر تحديث: الجمعة 16 شعبان 1441 هـ - 10 أبريل 2020 KSA 09:09 - GMT 06:09 تارخ النشر: الجمعة 16 شعبان 1441 هـ - 10 أبريل 2020 KSA 08:27 - GMT 05:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك جولة حصرية لـ"الحدث" في مستشفى الفرات للمصابين بكورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً عاصمة إيطاليا الإقتصادية ميلانو تتكبد خسائر من فيروس كورونا 06:05 GMT إقرأ أيضاً حظر التجوال الشامل بالأردن يدخل حيز التنفيذ ويستمر حتى صباح الأحد 09:49 GMT