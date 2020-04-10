حظر التجوال الشامل بالأردن يدخل حيز التنفيذ ويستمر حتى صباح الأحد آخر تحديث: الجمعة 16 شعبان 1441 هـ - 10 أبريل 2020 KSA 12:49 - GMT 09:49 تارخ النشر: الجمعة 16 شعبان 1441 هـ - 10 أبريل 2020 KSA 09:09 - GMT 06:09 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حظر التجوال الشامل بالأردن يدخل حيز التنفيذ ويستمر حتى صباح الأحد PDF اطبع إقرأ أيضاً جولة حصرية لـ"الحدث" في مستشفى الفرات للمصابين بكورونا 06:09 GMT إقرأ أيضاً الصين.. تخوف من ظهور موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا 05:36 GMT