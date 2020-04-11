الصين.. تخوف من ظهور موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا آخر تحديث: السبت 17 شعبان 1441 هـ - 11 أبريل 2020 KSA 08:36 - GMT 05:36 تارخ النشر: السبت 17 شعبان 1441 هـ - 11 أبريل 2020 KSA 07:03 - GMT 04:03 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الصين.. تخوف من ظهور موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً حظر التجوال الشامل بالأردن يدخل حيز التنفيذ ويستمر حتى صباح الأحد 09:49 GMT إقرأ أيضاً مستشفى سان ماتيو الإيطالي يعتمد نظرية حقن البلازما في عروق المصابين بكورونا 06:58 GMT