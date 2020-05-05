مستشفى سان ماتيو الإيطالي يعتمد نظرية حقن البلازما في عروق المصابين بكورونا آخر تحديث: الثلاثاء 12 رمضان 1441 هـ - 05 مايو 2020 KSA 09:58 - GMT 06:58 تارخ النشر: الثلاثاء 12 رمضان 1441 هـ - 05 مايو 2020 KSA 09:57 - GMT 06:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مستشفى سان ماتيو الإيطالي يعتمد نظرية حقن البلازما في عروق المصابين بكورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً الصين.. تخوف من ظهور موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا 05:36 GMT إقرأ أيضاً في ظل تعرضها للقصف.. الحدث تدخل المناطق الجبلية الحدودية العراقية مع تركيا 12:11 GMT