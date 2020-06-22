الفساد في إيران يبدأ من رأس الهرم.. تقارير عن تورط خامنئي بقضايا فساد آخر تحديث: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 15:12 - GMT 12:12 تارخ النشر: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 15:11 - GMT 12:11 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الفساد في إيران يبدأ من رأس الهرم.. تقارير عن تورط خامنئي بقضايا فساد PDF اطبع إقرأ أيضاً في ظل تعرضها للقصف.. الحدث تدخل المناطق الجبلية الحدودية العراقية مع تركيا 12:11 GMT إقرأ أيضاً في أجواء استثنائية غير مسبوقة.. طلبة الثانوية العامة في مصر تجري امتحاناتها 12:13 GMT