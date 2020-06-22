طالب لجوء ليبي يقتل 3 أشخاص بحادث طعن في بريطانيا آخر تحديث: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 15:21 - GMT 12:21 تارخ النشر: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 15:20 - GMT 12:20 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك طالب لجوء ليبي يقتل 3 أشخاص بحادث طعن في بريطانيا PDF اطبع إقرأ أيضاً في أجواء استثنائية غير مسبوقة.. طلبة الثانوية العامة في مصر تجري امتحاناتها 12:13 GMT إقرأ أيضاً اتفاق بين سوريا الديمقراطية وشركة أميركية لاستثمار النفط شرقي الفرات 15:04 GMT