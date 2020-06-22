في أجواء استثنائية غير مسبوقة.. طلبة الثانوية العامة في مصر تجري امتحاناتها آخر تحديث: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 15:13 - GMT 12:13 تارخ النشر: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 15:12 - GMT 12:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في أجواء استثنائية غير مسبوقة.. طلبة الثانوية العامة في مصر تجري امتحاناتها PDF اطبع إقرأ أيضاً الفساد في إيران يبدأ من رأس الهرم.. تقارير عن تورط خامنئي بقضايا فساد 12:12 GMT إقرأ أيضاً طالب لجوء ليبي يقتل 3 أشخاص بحادث طعن في بريطانيا 12:21 GMT