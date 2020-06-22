في ظل تعرضها للقصف.. الحدث تدخل المناطق الجبلية الحدودية العراقية مع تركيا آخر تحديث: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 15:11 - GMT 12:11 تارخ النشر: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 15:05 - GMT 12:05 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في ظل تعرضها للقصف.. الحدث تدخل المناطق الجبلية الحدودية العراقية مع تركيا PDF اطبع إقرأ أيضاً مستشفى سان ماتيو الإيطالي يعتمد نظرية حقن البلازما في عروق المصابين بكورونا 06:58 GMT إقرأ أيضاً الفساد في إيران يبدأ من رأس الهرم.. تقارير عن تورط خامنئي بقضايا فساد 12:12 GMT