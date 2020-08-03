أيادي إيران في المنطقة تتكشف.. معسكرات تدريب مختصة بالتضليل الإعلامي في لبنان آخر تحديث: الاثنين 13 ذو الحجة 1441 هـ - 03 أغسطس 2020 KSA 18:08 - GMT 15:08 تارخ النشر: الاثنين 13 ذو الحجة 1441 هـ - 03 أغسطس 2020 KSA 18:07 - GMT 15:07 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أيادي إيران في المنطقة تتكشف.. معسكرات تدريب مختصة بالتضليل الإعلامي في لبنان PDF اطبع إقرأ أيضاً مجدداً.. علاقة الغنوشي بتركيا تثير الكثير من علامات الاستفهام 15:06 GMT إقرأ أيضاً صور جوية تظهر حجم الدمار الذي خلفه انفجار بيروت 05:34 GMT