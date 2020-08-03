اتفاق بين سوريا الديمقراطية وشركة أميركية لاستثمار النفط شرقي الفرات آخر تحديث: الاثنين 13 ذو الحجة 1441 هـ - 03 أغسطس 2020 KSA 18:04 - GMT 15:04 تارخ النشر: الاثنين 13 ذو الحجة 1441 هـ - 03 أغسطس 2020 KSA 17:54 - GMT 14:54 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اتفاق بين سوريا الديمقراطية وشركة أميركية لاستثمار النفط شرقي الفرات PDF اطبع إقرأ أيضاً طالب لجوء ليبي يقتل 3 أشخاص بحادث طعن في بريطانيا 12:21 GMT إقرأ أيضاً مجدداً.. علاقة الغنوشي بتركيا تثير الكثير من علامات الاستفهام 15:06 GMT