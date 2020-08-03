عاجل

البث المباشر
الحدث فيديو

اتفاق بين سوريا الديمقراطية وشركة أميركية لاستثمار النفط شرقي الفرات

رابط مختصر
إقرأ أيضاً طالب لجوء ليبي يقتل 3 أشخاص بحادث طعن في بريطانيا طالب لجوء ليبي يقتل 3 أشخاص بحادث طعن في بريطانيا 12:21 GMT
إقرأ أيضاً مجدداً.. علاقة الغنوشي بتركيا تثير الكثير من علامات الاستفهام مجدداً.. علاقة الغنوشي بتركيا تثير الكثير من علامات الاستفهام 15:06 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر